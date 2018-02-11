В Самарской области создан ситуационный центр для защиты прав предпринимателей
Самарские предприниматели обсудили проблемы бизнеса на круглом столе «Защита законных интересов предпринимателей. Новые вызовы бизнесу». Он состоялся 7 февраля в Доме журналиста.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов рассказал о внедрении риск-ориентированного подхода, призванного значительно сократить и упорядочить число проверок. Вице- президент региональной палаты адвокатов Алексей Бородин обратил внимание на то, что недостаточно часто применяют предупреждения вместо штрафов за административные правонарушения. Он привел несколько примеров, когда можно было бы обойтись более мягкой мерой воздействия. В одном случае предприниматель принял на работу бывшего государственного служащего, не подав об этом соответствующего уведомления в течение десяти дней. На бизнесмена наложили штраф 20 тысяч рублей как на должностное лицо, а на его общество с ограниченной ответственностью - 100 тысяч. Обратившись в суд, предприниматель добился сокращения штрафа до 70 тысяч, но и эта сумма весьма значительна для любого представителя малого бизнеса. При этом нарушение не является серьезным, и штраф вполне можно было заменить предупреждением.
Еще один злободневный вопрос - налог на движимое имущество. Раньше приобретать новое оборудование было выгодно, поскольку оно в течение трех лет не облагалось налогом. С 1 января 2018 года подобные льготы должны устанавливать регионы. Пока в Самарской области не приняты соответствующие законодательные акты, предпринимателям придется платить налог в размере 1,1% от стоимости вновь приобретенного имущества.
- Заводы нуждаются в модернизации и обновлении, но вместо этого подпадают под новый налог, - говорит исполнительный директор Союза работодателей Самарской области Владимир Братчиков.
Заместитель начальника УФНС России по Самарской области Ольга Крикова пояснила, что время на принятие решения по этому виду налога еще не истекло.
Адвокат Вахтанг Арзиани рассказал, что в помощь бизнесменам создан ситуационный центр. Его задача - отслеживать нарушения прав предпринимателей. Теперь при возникновении таких проблем, как арест расчетных счетов банками, попадание в черные списки, привлечение к административной ответственности, незаконное уголовное преследование и изъятие правоохранительными органами имущества и документов в рамках следственных и оперативных мероприятий, предприниматель может получить консультации экспертов. Обращаться можно на бесплатную «горячую линию» 8-800-511-53-63.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов рассказал о внедрении риск-ориентированного подхода, призванного значительно сократить и упорядочить число проверок. Вице- президент региональной палаты адвокатов Алексей Бородин обратил внимание на то, что недостаточно часто применяют предупреждения вместо штрафов за административные правонарушения. Он привел несколько примеров, когда можно было бы обойтись более мягкой мерой воздействия. В одном случае предприниматель принял на работу бывшего государственного служащего, не подав об этом соответствующего уведомления в течение десяти дней. На бизнесмена наложили штраф 20 тысяч рублей как на должностное лицо, а на его общество с ограниченной ответственностью - 100 тысяч. Обратившись в суд, предприниматель добился сокращения штрафа до 70 тысяч, но и эта сумма весьма значительна для любого представителя малого бизнеса. При этом нарушение не является серьезным, и штраф вполне можно было заменить предупреждением.
Еще один злободневный вопрос - налог на движимое имущество. Раньше приобретать новое оборудование было выгодно, поскольку оно в течение трех лет не облагалось налогом. С 1 января 2018 года подобные льготы должны устанавливать регионы. Пока в Самарской области не приняты соответствующие законодательные акты, предпринимателям придется платить налог в размере 1,1% от стоимости вновь приобретенного имущества.
- Заводы нуждаются в модернизации и обновлении, но вместо этого подпадают под новый налог, - говорит исполнительный директор Союза работодателей Самарской области Владимир Братчиков.
Заместитель начальника УФНС России по Самарской области Ольга Крикова пояснила, что время на принятие решения по этому виду налога еще не истекло.
Адвокат Вахтанг Арзиани рассказал, что в помощь бизнесменам создан ситуационный центр. Его задача - отслеживать нарушения прав предпринимателей. Теперь при возникновении таких проблем, как арест расчетных счетов банками, попадание в черные списки, привлечение к административной ответственности, незаконное уголовное преследование и изъятие правоохранительными органами имущества и документов в рамках следственных и оперативных мероприятий, предприниматель может получить консультации экспертов. Обращаться можно на бесплатную «горячую линию» 8-800-511-53-63.
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