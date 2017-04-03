В Самарской области сотрудница Почты присвоила почти 30 тыс. рублей пенсий

По версии следствия, начальник отделения почтовой связи села Кротовка в период с 11 по 18 февраля забрала себе деньги, предназначенные для выплаты пенсии двум гражданам (более 28 тысяч рублей). При этом она предоставила сведения о выплате денег получателям почтальоном. Присвоив себе данную сумму, подозреваемая распорядилась ей по своему усмотрению.В отношении женщины по факту присвоения и растраты денег, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.