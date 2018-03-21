В Самарской области сошли вагоны грузового поезда, погибли два работника депо

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, с рельсов сошли два порожних грузовых вагона, которые отгоняли после ремонта. В результате два работника депо получили травмы, от которых скончались на месте происшествия.Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, проводится прокурорская проверка.