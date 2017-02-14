В Самарской области собираемость взносов за капремонт больше 100%
По итогам первого месяца 2017 года собираемость взносов составила 101%.
Как сообщает региональный Фонд капремонта, лидерами по оплате стали Большеглушицкий, Безенчукский, Елховский, Исаклинский, Клявлинский, Нефтегорский, Шигонский, Шенталинский районы области. Среди городов 100% собираемость отмечена в Жигулевске и Чапаевске. В Сызрани этот показатель равняется - 93,1%, Кинеле - 91,2%, Новокуйбышевске - 89,2%, Октябрьске - 90,2%, Отрадном- 99,8%, Похвистнево - 95,9%. Процент собираемости в Самаре зафиксирован на уровне 96%, в Тольятти - 116%.
Добавим, в 2017 году планируется отремонтировать порядка 1073 многоквартирных домов в регионе. В 359 домах отремонтируют инженерные системы, в 468 - крыши, в 34 - лифтовое оборудование, в 207 - утеплят фасад и в 5 – отремонтируют фундамент.
Как сообщает региональный Фонд капремонта, лидерами по оплате стали Большеглушицкий, Безенчукский, Елховский, Исаклинский, Клявлинский, Нефтегорский, Шигонский, Шенталинский районы области. Среди городов 100% собираемость отмечена в Жигулевске и Чапаевске. В Сызрани этот показатель равняется - 93,1%, Кинеле - 91,2%, Новокуйбышевске - 89,2%, Октябрьске - 90,2%, Отрадном- 99,8%, Похвистнево - 95,9%. Процент собираемости в Самаре зафиксирован на уровне 96%, в Тольятти - 116%.
Добавим, в 2017 году планируется отремонтировать порядка 1073 многоквартирных домов в регионе. В 359 домах отремонтируют инженерные системы, в 468 - крыши, в 34 - лифтовое оборудование, в 207 - утеплят фасад и в 5 – отремонтируют фундамент.
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