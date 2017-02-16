В Самарской области снят режим ЧС, введенный в 2013 году
Соответствующий документ был подписан губернатором Николаем Меркушкиным.
Напомним, что режим чрезвычайной ситуации был введен в июне 2013 года после взрывов боеприпасов на полигоне под Самарой. Речь идет про 18 июня, когда вечером на испытательном полигоне недалеко от Чапаевска начались взрывы. Пришлось эвакуировать около 6 тыс.человек, около 200 обратились за медпомощью, один погиб.
В постановлении за подписью главы региона говорится, что режим ЧС регионального уровня отменяется "в связи с проведенной работой по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".
Напомним, что режим чрезвычайной ситуации был введен в июне 2013 года после взрывов боеприпасов на полигоне под Самарой. Речь идет про 18 июня, когда вечером на испытательном полигоне недалеко от Чапаевска начались взрывы. Пришлось эвакуировать около 6 тыс.человек, около 200 обратились за медпомощью, один погиб.
В постановлении за подписью главы региона говорится, что режим ЧС регионального уровня отменяется "в связи с проведенной работой по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".
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