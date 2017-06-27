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В Самарской области снят карантин по птичьему гриппу

Соответствующее постановление подписано губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.

Несмотря на то, что карантин по птичьему гриппу сняли, сохранился запрет на вывоз яиц и птиц всех видов и возрастов с территории поселка Красная Горка Челно-Вершинского района в течение трех месяцев.

Напомним, случаи гибели кур были выявлены в мае этого года. По результатам проведенных исследований в отобранных пробах выявили геном вируса гриппа А. С 22 мая на территории поселка в соответствии с постановлением главы региона был введен карантин.

Отмечается, что попадание вируса птичьего гриппа на территорию Самарской области зафиксировано впервые, как и в случае с вирусом африканской чумы свиней, карантин по которому был снят 12 мая.
Дата: 27 июня 2017 , 12:28
164
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области
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