В Самарской области сняли "снежное" ограничение движения на федеральных трассах
Как ранее писал sgpress.ru, из-за сильного снегопада движение на загородных магистралях было перекрыто до 2:00 четверга, 7 декабря.
Это касалось участков трассы М-5 «Урал» с 890 по 1194 км, в том числе на подъездах к Самаре, Ульяновску и Оренбургу. Также было ограничено движение на участке дороги Р-228 Сызрань - Саратов (с 17 по 25 км) и участке дороги А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан с 8 по 172 км.
С 2:00 движение восстановили. Расчистка проезжей части от снега продолжается
ФКУ «Поволжуправтодор» рекомендует водителям быть предельно внимательными при движении, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.
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