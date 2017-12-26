В Самарской области сняли ограничение на продажу алкоголя после 22:00

Такое решение приняли депутаты на заседании Самарской губернской думы во вторник, 26 декабря.

Теперь алкоголь разрешено продавать с 8:00 до 23:00 в любой день недели. Пока что купить спиртное в торговых точках Самарской области можно только с 10:00 и до 22:00. В воскресенье продажа алкоголя прекращается в 17:00. Послабление сделано только для так называемых «легких» алкогольных напитков.

Принятые депутатами губдумы поправки о снятии ограничений вступят в силу после того, как документ подпишет врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.