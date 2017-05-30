В Самарской области снова зацвел пион тонколистный из Красной книги

Специалисты ботанического сада Самарского университета провели полевое обследование редких растений.



Как сообщает пресс-служба Самарского университета, ботсад более 10 лет высаживает редкие или исчезнувшие растения, которые он сохранил в своих коллекциях, в свойственные им природные места произрастания - степи, луга, леса. В случае успеха возвращенные в привычные места обитания представители флоры становятся родоначальниками новых популяций.



Недавно специалисты ботанического сада Самарского университета провели первое в этом году полевое обследование редких растений, высаженных в окрестностях села Чубовка в Кинельском районе Самарской области. Два вида растений - пион тонколистный и бересклет европейский – ранее значились как исчезнувшие с территории региона, но сейчас они цветут и чувствуют себя комфортно.