В Самарской области снова ожидаются ливни и грозы
В конце рабочей недели в самарский регион придет очередной циклон.
Как сообщает Приволжское УГМС, в четверг, 1 июня, в Самаре и по области будет переменная облачность, в большинстве районов небольшой дождь, местами гроза. Ветер 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днём составит +21, +26 градусов. В пятницу, 2 июня, также ожидаются дождь и гроза. Температура воздуха - +18, +23.
В связи с ухудшением погодных условий ГУ МЧС по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения во время сильного ветра: находясь на улице, нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами. Необходимо держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм при порывах ветра, можно спрятаться в подъезд или подвал здания.
Как сообщает Приволжское УГМС, в четверг, 1 июня, в Самаре и по области будет переменная облачность, в большинстве районов небольшой дождь, местами гроза. Ветер 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днём составит +21, +26 градусов. В пятницу, 2 июня, также ожидаются дождь и гроза. Температура воздуха - +18, +23.
В связи с ухудшением погодных условий ГУ МЧС по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения во время сильного ветра: находясь на улице, нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами. Необходимо держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм при порывах ветра, можно спрятаться в подъезд или подвал здания.
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