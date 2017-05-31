В Самарской области снова ожидаются ливни и грозы

В конце рабочей недели в самарский регион придет очередной циклон.



Как сообщает Приволжское УГМС, в четверг, 1 июня, в Самаре и по области будет переменная облачность, в большинстве районов небольшой дождь, местами гроза. Ветер 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днём составит +21, +26 градусов. В пятницу, 2 июня, также ожидаются дождь и гроза. Температура воздуха - +18, +23.



В связи с ухудшением погодных условий ГУ МЧС по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения во время сильного ветра: находясь на улице, нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами. Необходимо держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм при порывах ветра, можно спрятаться в подъезд или подвал здания.