В Самарской области снегоход врезался в пикап
ДТП произошло во вторник, 6 марта, в 16:30 в Приволжском районе.
32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на дорогу. Он не уступил дорогу машине Toyota HILUX и столкнулся с ней.
В аварии пострадал водитель снегохода. После оказания медпомощи ему назначили амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на дорогу. Он не уступил дорогу машине Toyota HILUX и столкнулся с ней.
В аварии пострадал водитель снегохода. После оказания медпомощи ему назначили амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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