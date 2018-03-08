В Самарской области снегоход врезался в пикап

ДТП произошло во вторник, 6 марта, в 16:30 в Приволжском районе.



32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на дорогу. Он не уступил дорогу машине Toyota HILUX и столкнулся с ней.



В аварии пострадал водитель снегохода. После оказания медпомощи ему назначили амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.