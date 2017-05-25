В Самарской области случайно задержали мужчину, у которого при себе был пистолет с глушителем

В отношении него возбудили уголовное дело.



По данным СУ СК по Самарской области, днем 12 марта на пересечении улицы Советской и переулка Достоевского в Сызрани следователь в свой выходной день заметил мужчину. Последний, выходя из магазина, заправлял за пояс брюк предмет, похожий на пистолет с глушителем. Следователь задержал гражданина. У мужчины был изъят пистолет калибра 9 мм с глушителем. Задержанного доставили в полицию. Он рассказал, что оружие нашел и решил оставить у себя.



13 марта в отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту незаконного ношения и хранения огнестрельного оружия.



Согласно заключению эксперта, изъятый пистолет является огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы.