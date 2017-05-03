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В Самарской области сгорела фура

На видеорегистратор попало происшествие на трассе.

По словам очевидцев, в районе села Переволоки горела кабина фуры. Скорее всего, пожар начался во время движения. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Видео можно посмотреть здесь.
Дата: 2 мая 2017 , 21:59
148
Автор текста: Ксения Кармазина
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