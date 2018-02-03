В Самарской области сформируют молодежный кадровый резерв
Состоялась встреча Дмитрия Азарова с кадровым резервом Самарской области и участниками всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России». Речь шла о планах развития института кадрового резерва, а также об участии резервистов в региональной проектной деятельности.
В начале диалога Дмитрий Азаров отметил, что подобные встречи будут продолжены и в дальнейшем, поскольку создание открытого и эффективного кадрового резерва - одна из первоочередных задач в работе областных властей. Регион заинтересован в формировании команды, которая создаст условия не просто для устойчивого, а для опережающего развития территории.
- В первую очередь я рассчитываю на вас. Вы зарекомендовали себя как лидеры, к вам относятся с уважением, вы пользуетесь авторитетом, но при этом не собираетесь останавливаться на достигнутом. Ваше участие в кадровом резерве - яркое тому свидетельство. Вы готовы идти вперед, развиваться, а значит, создавать условия для счастливого, благополучного будущего не только для себя и своих близких, но и для общества в целом, - обратился руководитель области к участникам встречи.
Напомним, первое общение Дмитрия Азарова в расширенном составе с участниками кадрового резерва состоялось в ноябре 2017 года. По его итогам глава региона дал ряд поручений по совершенствованию этого института. Была поставлена задача - сделать работу системной, основанной на трех постулатах: открытости, понятности и доступности.
О результатах доложил руководитель управления кадровой политики и государственных наград администрации губернатора Сергей Курсов. Он обратил внимание на то, что после широкого обсуждения с экспертным сообществом и резервистами разработана и утверждена региональная концепция развития:
- Такого документа не было никогда. По сути, он объединяет все уровни кадрового резерва в один институт, - сказал Сергей Курсов.
Руководитель управления также сообщил, что ведется активная работа по привлечению резервистов к проектной деятельности. Заработала программа по наставничеству. Налажено взаимодействие с общественными советами. Новые возможности и социальные лифты для людей, которые хотят самосовершенствоваться, открывают проекты региональных министерств. В перспективе в регионе будет сформирован и молодежный кадровый резерв. Это позволит встать в ряды будущих управленцев выпускникам вузов до 25 лет.
О том, как используется потенциал кадрового резерва в организации проектной деятельности органов исполнительной власти, рассказал врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко.
Прозвучало предложение наладить прямой контакт резервистов с властными структурами.
- Я хотел бы, чтобы такая работа была системно организована. Все люди, которые стоят в резервах любого уровня, должны знать, куда могут обратиться, направить свои предложения по проведению тех или иных мероприятий, поделиться идеями, - поставил задачу Дмитрий Азаров.
Он также призвал всех сконцентрироваться на первоочередных задачах, более четко определить планы, выстроить коммуникации и определить дискуссионные площадки для обмена информацией и идеями.
В рамках встречи участники смогли задать вопросы главе региона и руководителям министерств.
Резюмируя итоги диалога, Дмитрий Азаров подчеркнул:
- Мы в начале пути. Первый шаг сделан, но это не значит, что на этом этапе мы сделали все, что могли.
В начале диалога Дмитрий Азаров отметил, что подобные встречи будут продолжены и в дальнейшем, поскольку создание открытого и эффективного кадрового резерва - одна из первоочередных задач в работе областных властей. Регион заинтересован в формировании команды, которая создаст условия не просто для устойчивого, а для опережающего развития территории.
- В первую очередь я рассчитываю на вас. Вы зарекомендовали себя как лидеры, к вам относятся с уважением, вы пользуетесь авторитетом, но при этом не собираетесь останавливаться на достигнутом. Ваше участие в кадровом резерве - яркое тому свидетельство. Вы готовы идти вперед, развиваться, а значит, создавать условия для счастливого, благополучного будущего не только для себя и своих близких, но и для общества в целом, - обратился руководитель области к участникам встречи.
Напомним, первое общение Дмитрия Азарова в расширенном составе с участниками кадрового резерва состоялось в ноябре 2017 года. По его итогам глава региона дал ряд поручений по совершенствованию этого института. Была поставлена задача - сделать работу системной, основанной на трех постулатах: открытости, понятности и доступности.
О результатах доложил руководитель управления кадровой политики и государственных наград администрации губернатора Сергей Курсов. Он обратил внимание на то, что после широкого обсуждения с экспертным сообществом и резервистами разработана и утверждена региональная концепция развития:
- Такого документа не было никогда. По сути, он объединяет все уровни кадрового резерва в один институт, - сказал Сергей Курсов.
Руководитель управления также сообщил, что ведется активная работа по привлечению резервистов к проектной деятельности. Заработала программа по наставничеству. Налажено взаимодействие с общественными советами. Новые возможности и социальные лифты для людей, которые хотят самосовершенствоваться, открывают проекты региональных министерств. В перспективе в регионе будет сформирован и молодежный кадровый резерв. Это позволит встать в ряды будущих управленцев выпускникам вузов до 25 лет.
О том, как используется потенциал кадрового резерва в организации проектной деятельности органов исполнительной власти, рассказал врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко.
Прозвучало предложение наладить прямой контакт резервистов с властными структурами.
- Я хотел бы, чтобы такая работа была системно организована. Все люди, которые стоят в резервах любого уровня, должны знать, куда могут обратиться, направить свои предложения по проведению тех или иных мероприятий, поделиться идеями, - поставил задачу Дмитрий Азаров.
Он также призвал всех сконцентрироваться на первоочередных задачах, более четко определить планы, выстроить коммуникации и определить дискуссионные площадки для обмена информацией и идеями.
В рамках встречи участники смогли задать вопросы главе региона и руководителям министерств.
Резюмируя итоги диалога, Дмитрий Азаров подчеркнул:
- Мы в начале пути. Первый шаг сделан, но это не значит, что на этом этапе мы сделали все, что могли.
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