В Самарской области сегодня ожидается метель и сильный ветер

Также, по информации Приволжского УГМС, местами будут порывы ветра до 15-20 м/с.Чтобы избежать несчастных случаев, ГУ МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения во время сильного ветра. Если погода ухудшится, на улице нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами. Также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.