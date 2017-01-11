В Самарской области с рельс сошли цистерны с гудроном
ЧП произошло 5 января в 0:43 во время выполнения маневровых работ на станции Кашпир.
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч» со ссылкой на Сызранскую транспортную прокуратуру, железнодорожный состав двигался со скоростью 24 км/час, осаживая группу из 14 вагонов. В этот момент произошло столкновение со стоящей на пути группой из девяти вагонов, из-за чего с рельсов сошли три цистерны, одна из которых опрокинулась. В результате ЧП из разгрузочного люка одной из цистерн произошла утечка гудрона на землю. Кроме того, были повреждены опоры контактной электрической сети.
По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за нарушения локомотивной бригадой установленной скорости движения железнодорожного состава при маневровых работах. По факту утечки гудрона направлена информация в региональное управление Росприроднадзора для принятия мер.
В настоящее время работы по подъему вагонов и освобождению железнодорожных путей завершены.
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч» со ссылкой на Сызранскую транспортную прокуратуру, железнодорожный состав двигался со скоростью 24 км/час, осаживая группу из 14 вагонов. В этот момент произошло столкновение со стоящей на пути группой из девяти вагонов, из-за чего с рельсов сошли три цистерны, одна из которых опрокинулась. В результате ЧП из разгрузочного люка одной из цистерн произошла утечка гудрона на землю. Кроме того, были повреждены опоры контактной электрической сети.
По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за нарушения локомотивной бригадой установленной скорости движения железнодорожного состава при маневровых работах. По факту утечки гудрона направлена информация в региональное управление Росприроднадзора для принятия мер.
В настоящее время работы по подъему вагонов и освобождению железнодорожных путей завершены.
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