В Самарской области с 1 июля изменится стоимость электричества

Об этом говорится в приказе министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, опубликованном 1 февраля.



Согласно документу, с 1 января по 30 июня одноставочный тариф составляет 3,67 рубля за кВт-ч. С 1 июля он увеличится до 3,84. Для тех, кто пользуется двухтарифной системой учета электроэнергии, платеж вырастет с 3,85 рубля за кВт-ч до 4,08 в дневной зоне, с 1,9 рубля за кВт-ч до 2,01 в ночной зоне.



При использовании трехтарифной системы учета электроэнергии с 1 июля платеж составит 4,1 рубля за кВт-ч в пиковой зоне, 3,84 рубля за кВт-ч в полупиковой зоне и 2,01 рубля в ночной зоне. Сейчас цены составляют 3,87 рублей за кВт-ч, 3,67 и 1,9 соотвественно.



Для домов, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, тарифы будут ниже. Одноставочный тариф вырастет с 2,57 до 2,69 рубля за кВт-ч. При двухтарифной системе платеж увеличится с 2,69 до 2,85 рубля за кВт-ч в дневной зоне, с 1,33 до 1,41 рубля за кВт-ч в ночной зоне.



Если действует трехтарифная система, то цена составит 2,88 рубля за кВт-ч в пиковой зоне, 2,69 рубля за кВт-ч в полупиковой зоне и 1,41 рубля в ночной зоне.



Цены с 1 июля для населения, проживающего в сельских населенных пунктах: одноставочный тариф – 2,69 рубля за кВт-ч; двухтарифная система: 2,85 рубля за кВт-ч днем, 1,41 - ночью. При использовании трехтарифной системы учета электроэнергии платеж составит 2,88 рубля за кВт-ч в пиковой зоне, 2,69 рубля за кВт-ч в полупиковой и 1,41 - в ночной.



Тарифы действуют с учетом НДС.