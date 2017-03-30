В Самарской области рыбаки на самодельном снегоходе провалились в промоину

Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, трое мужчин в возрасте 65-70 лет возвращались с рыбалки на самодельном снегоходе. Не дотянув до берега, снегоход провалился в промоину. Одежда одного из рыбаков, попавшего в воду, оказалась полностью промокшей. Дальше двигаться мужчины не решились.В 17:42 к месту происшествия отправились спасатели Тольятти на аэроглиссере «Патруль». В 19:52 рыбаков взяли на борт спасательного судна и доставили до берега. После осмотра врачами «скорой помощи» все спасенные были отправлены по домам.