В Самарской области русским языком владеют 99,8% жителей

В ней приняли участие 20,8 тыс. женщин и 16,6 тыс. мужчин. Средний возраст опрашиваемых жителей составил 42 года (мужчин - 39 лет, женщин - 44).По данным Самарастата, русским языком в нашем регионе владеют 99,8% респондентов, в повседневной жизни пользуются им 99%, а родным считают 90% респондентов.Владение русским языком в ПФО в среднем составляет 99,3% от всего населения. Самый низкий процент населения, владеющего русским языком, в Республике Башкортостан – 97,5%.