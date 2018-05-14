В Самарской области ремонтируют трассу М-5 «Урал»

Речь идет про участок дороги в районе села Печерское.



По данным облправительства, сейчас на 920 – 922 км трассы М-5 «Урал» организовано реверсивное движение. Это связано с ремонтом дороги. Всего федеральные дорожники отремонтируют 16 км трассы - с 911 по 927 км.