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В Самарской области ремонтируют трассу М-5 «Урал»

Речь идет про участок дороги в районе села Печерское.

По данным облправительства, сейчас на 920 – 922 км трассы М-5 «Урал» организовано реверсивное движение. Это связано с ремонтом дороги. Всего федеральные дорожники отремонтируют 16 км трассы - с 911 по 927 км. 
Дата: 14 мая 2018 , 12:33
157
Автор текста: Ксения Кармазина
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