В Самарской области разыскивается семилетний ребенок
В розыск Владислав Гуляев объявлен межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску УФССП России по Самарской области.
Как ранее писал sgpress.ru, мальчик был вывезен в Россию незаконно. Должником является отец ребенка, 42-летний Руслан Гуляев, зарегистрированный в Тольятти.
В настоящее время проводится комплекс розыскных и информационно-поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемого несовершеннолетнего.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка или его отца, просят откликнуться и помочь в поиске. Любые сведения, которые могут оказаться полезными судебным приставам, просьба сообщать по телефонам: 8 (846) 266 38 59, 266 38 57 - отдел организации работы по розыску должников и имущества, 8 (846) 266 38 42 - дежурная часть.
Как ранее писал sgpress.ru, мальчик был вывезен в Россию незаконно. Должником является отец ребенка, 42-летний Руслан Гуляев, зарегистрированный в Тольятти.
В настоящее время проводится комплекс розыскных и информационно-поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемого несовершеннолетнего.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка или его отца, просят откликнуться и помочь в поиске. Любые сведения, которые могут оказаться полезными судебным приставам, просьба сообщать по телефонам: 8 (846) 266 38 59, 266 38 57 - отдел организации работы по розыску должников и имущества, 8 (846) 266 38 42 - дежурная часть.
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