В Самарской области разыскивается 17-летняя девочка

В последний раз ее видели 9 августа в Ленинском районе Новосибирска. Есть предположения, что несовершеннолетняя может ездить по регионам России с водителями-дальнобойщиками.Приметы: на вид 17 - 18 лет, среднего телосложения, рост 160 см., волосы темные длиной до плеч, глаза голубые.Была одета: рубашка темно-синего цвета, брюки темно-синие, кроссовки светлые.Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, убедительная просьба обращаться по телефонам: (383) 232-27-00; 8-913-795-10-47 (УУР ГУ МВД России по Новосибирской области) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).