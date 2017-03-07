В Самарской области разыскивается 17-летняя девочка
Екатерина Воропаева 3 августа 2016 года ушла в неизвестном направлении из дома в поселке Тальменка Алтайского края и до настоящего времени не вернулась.
В последний раз ее видели 9 августа в Ленинском районе Новосибирска. Есть предположения, что несовершеннолетняя может ездить по регионам России с водителями-дальнобойщиками.
Приметы: на вид 17 - 18 лет, среднего телосложения, рост 160 см., волосы темные длиной до плеч, глаза голубые.
Была одета: рубашка темно-синего цвета, брюки темно-синие, кроссовки светлые.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, убедительная просьба обращаться по телефонам: (383) 232-27-00; 8-913-795-10-47 (УУР ГУ МВД России по Новосибирской области) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
В последний раз ее видели 9 августа в Ленинском районе Новосибирска. Есть предположения, что несовершеннолетняя может ездить по регионам России с водителями-дальнобойщиками.
Приметы: на вид 17 - 18 лет, среднего телосложения, рост 160 см., волосы темные длиной до плеч, глаза голубые.
Была одета: рубашка темно-синего цвета, брюки темно-синие, кроссовки светлые.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, убедительная просьба обращаться по телефонам: (383) 232-27-00; 8-913-795-10-47 (УУР ГУ МВД России по Новосибирской области) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 марта 2017
92
7 марта 2017
98
7 марта 2017
94
7 марта 2017
96
7 марта 2017
91
7 марта 2017
143
7 марта 2017
126
7 марта 2017 , 16:54
92
Первые платежные документы нового образца горожане обнаружат в своих почтовых ящиках до 10 марта.
7 марта 2017 , 16:48
96
В Самарском районе большинство домов не оборудовано мусоропроводами. Жители пользуются...
7 марта 2017 , 16:38
98
Южнокорейские музыканты выступили в ДК «Заря».
7 марта 2017 , 16:34
94
Недавно на базе гимназии №3 открылось детское отделение баскетбольного клуба...
7 марта 2017 , 16:27
77
Еще несколько лет назад самозахват земли под строительство в Самаре не был редкостью.
7 марта 2017 , 16:16
87
В прошлом году Самара отмечала полувековой юбилей улицы Стара-Загора и 140-летие...
7 марта 2017 , 16:08
96
Организованный в годы войны, он выпустил большой отряд педагогов и переводчиков, в том числе...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5206
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4089
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
14 февраля 2017
3211
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
10 февраля 2017
2419
Необычный инцидент произошел на днях возле местного дворца культуры.
19 февраля 2017
981
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
506
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
556
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
410
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...