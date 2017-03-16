В Самарской области разыскивается 55-летний мужчина

на вид 55-60 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие.вязаная черная шапка, черная куртка, ботинки черного цвета, личных вещей при себе не имел.Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в отдел полиции №34 Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» по телефонам: (8464) 98-46-02, (8464) 35-58-50 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).