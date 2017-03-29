В Самарской области разыскивается 27-летний молодой человек, подозреваемый в совершении преступления

По имеющейся информации, предполагаемый злоумышленник может скрываться и совершать преступления различной степени тяжести на территории Самарской области.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой немедленно сообщать имеющуюся информацию в отдел полиции № 33 (г. Октябрьск) МУ МВД России «Сызранское» по телефонам: 8 (84646) 2-11-02, 2-13-49, МУ МВД России «Сызранское» по телефонам: 8(8464) 33-38-66, 35-50-58.