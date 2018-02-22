В Самарской области разрабатывают сервис по удаленной выдаче банковских кредитов
Венчурный фонд Самарской области инвестирует 2 миллиона рублей в первый стартап - «Финтех-Ядро».
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