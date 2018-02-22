В Самарской области разрабатывают сервис по удаленной выдаче банковских кредитов

Венчурный фонд Самарской области инвестирует 2 миллиона рублей в первый стартап - «Финтех-Ядро».

Проект создает облачную SAAS-платформу, которая позволит удаленно выдавать банковские кредиты клиентам. С помощью сервиса кредит и страховку можно будет получить в любом магазине или при покупке в интернете. Анкету клиента будут отправлять в несколько банков, а ответ будет приходить в течение 1-3 минут. Платформа проста в использовании, не требует установки на компьютер и присутствия банковского работника, сообщает министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.