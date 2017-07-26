В Самарской области расследуют гибель трехлетнего мальчика после травмы головы
19 июля из квартиры дома на улице Нефтяников в Отрадном в больницу доставили 3-летнего мальчика с травмой головы. На следующий день ребенка перевели в самарскую больницу, где в прошедшую пятницу, 21 июля, он скончался.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбудили уголовное дело.
Во вторник, 25 июля, задержали подозреваемого в преступлении - сожителя матери ребенка. На допросе мужчина вину не признал. Он рассказал, что 29-летняя мать мальчика несколько дней была в больнице, а он жил вместе с ее сыном в квартире. 19 июля ребенок упал с лестницы в подъезде, из-за чего и травмировал голову.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия. В ходе следствия проверят и версию подозреваемого, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбудили уголовное дело.
Во вторник, 25 июля, задержали подозреваемого в преступлении - сожителя матери ребенка. На допросе мужчина вину не признал. Он рассказал, что 29-летняя мать мальчика несколько дней была в больнице, а он жил вместе с ее сыном в квартире. 19 июля ребенок упал с лестницы в подъезде, из-за чего и травмировал голову.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия. В ходе следствия проверят и версию подозреваемого, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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