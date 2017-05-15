В Самарской области проводятся антитеррористические учения

С 15 по 22 мая в регионе пройдет подготовка к антитеррористическим мероприятиям правоохранительных органов и специальных служб.



По данным пресс-службы УФСБ по Самарской области, на территории Самары, Волжского и Красноярского районов будут отрабатываться учебные мероприятия по предотвращению, минимизации и ликвидации последствий террористического акта.



В это время могут возникнуть временные затруднения передвижения транспорта и граждан в указанных районах. В связи с этим оперативный штаб в Самарской области просит жителей с пониманием отнестись к введенным ограничениям посещения территории около мест проведения учений.