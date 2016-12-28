В Самарской области пропал 18-летний парень

Приметы пропавшего: на вид ему 18 - 19 лет, рост - 176 см, худощавого телосложения, овальное лицо европейского типа, короткие прямые волосы темно-русого цвета.В день пропажи парень был одет в болоньевую куртку черного цвета с капюшоном, темно-синие джинсы с потертостями, темно-синие кроссовки с белыми боковыми полосками.Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, убедительная просьба обращаться в отдел полиции №34 по телефонам: (8464) 98-46-02, (8464) 98-68-01 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).