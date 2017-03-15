В Самарской области пройдут Дни Швеции
Они продлятся с 21 по 25 марта. Их целью является установление деловых контактов между компаниями региона и Швеции, расширение культурно-образовательного сотрудничества между регионами, а также знакомство с последними достижениями Швеции в экономике, культуре и искусстве.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в эти дни нашу область посетит делегация Королевства Швеция во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция в РФ господином Петером Эриксоном. В состав делегации также войдут представители ведущих шведских компаний, деятели культуры и искусства. В ходе визита шведская делегация и областное правительство обсудят состояние и перспективы российско-шведского сотрудничества.
Помимо этого, в рамках Дней Швеции все желающие смогут познакомиться с современными тенденциями развития шведского общества. 22 марта состоится презентация шведской детской литературы. В 14:00 в Самарской областной детской библиотеке состоится лекция «Здесь растут дети». В этот же день в 19:00 в кинотеатре «Художественный» откроется фестиваль современного шведского кино, на котором будут представлены игровые и документальные картины.
23 марта в 11:00 в детской библиотеке состоится показ мультфильма для маленьких посетителей «Лунные волки». Их родителям в это время расскажут о последних книжных новинках. В 12:00 в «Художественном» состоится показ документального фильма «Велосипеды против машин». В 18:00 в галерее «Формограмма» откроется выставка, посвященная гуманитарной помощи и солидарности в Самаре в 1920-е гг.
24 марта в 11:00 продолжится презентация шведской детской литературы в детской библиотеке. В 15:00 в Самарском государственном социально-педагогическом университете состоится панельная дискуссия на тему «Первая мировая война, революция и голод», в которой примут участие профессор истории университета Лунда Кристиан Гернер и представитель Шведского Красного Креста Пер Аллан Ульссон. В 16:00 в кинотеатре «Художественный» состоится показ фильма «Эго».
В 18:30 в Самарской кирхе пройдет вечер памяти шведской сестры милосердия Карин Линдскуг.
25 марта в 14:00 пройдет экскурсия по связанным со Швецией местам Самары. В это же время в «Художественном» покажут документальный фильм «Астрид». В 16:00 Дни шведского кино завершатся художественным фильмом «Чудо в деревне Вискан».
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в эти дни нашу область посетит делегация Королевства Швеция во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция в РФ господином Петером Эриксоном. В состав делегации также войдут представители ведущих шведских компаний, деятели культуры и искусства. В ходе визита шведская делегация и областное правительство обсудят состояние и перспективы российско-шведского сотрудничества.
Помимо этого, в рамках Дней Швеции все желающие смогут познакомиться с современными тенденциями развития шведского общества. 22 марта состоится презентация шведской детской литературы. В 14:00 в Самарской областной детской библиотеке состоится лекция «Здесь растут дети». В этот же день в 19:00 в кинотеатре «Художественный» откроется фестиваль современного шведского кино, на котором будут представлены игровые и документальные картины.
23 марта в 11:00 в детской библиотеке состоится показ мультфильма для маленьких посетителей «Лунные волки». Их родителям в это время расскажут о последних книжных новинках. В 12:00 в «Художественном» состоится показ документального фильма «Велосипеды против машин». В 18:00 в галерее «Формограмма» откроется выставка, посвященная гуманитарной помощи и солидарности в Самаре в 1920-е гг.
24 марта в 11:00 продолжится презентация шведской детской литературы в детской библиотеке. В 15:00 в Самарском государственном социально-педагогическом университете состоится панельная дискуссия на тему «Первая мировая война, революция и голод», в которой примут участие профессор истории университета Лунда Кристиан Гернер и представитель Шведского Красного Креста Пер Аллан Ульссон. В 16:00 в кинотеатре «Художественный» состоится показ фильма «Эго».
В 18:30 в Самарской кирхе пройдет вечер памяти шведской сестры милосердия Карин Линдскуг.
25 марта в 14:00 пройдет экскурсия по связанным со Швецией местам Самары. В это же время в «Художественном» покажут документальный фильм «Астрид». В 16:00 Дни шведского кино завершатся художественным фильмом «Чудо в деревне Вискан».
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