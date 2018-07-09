В Самарской области пройдет первая IT-конференция на открытом воздухе

Организатор 404 CAMP - компания Haulmont. Конференция направлена на продвижение IT-культуры и проводится при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области.Мероприятие будет проходить на нескольких площадках:IT-конференция. С докладами выступят эксперты из Самары, Москвы, Нижнего Новгорода и других регионов России.Мини-спартакиада по командным и личным видам спорта, включая байдарки.Квесты и развлечения на пляже. Участников ждет марафон по поеданию хот-догов, мастер-класс по йоге и танцам. Для любителей прогулок по воде - прокат SUP-board и катамаранов.Рок-концерт группы «Шнурки» (официальный трибьют группировки «Ленинград») и ночные вечеринок с диджеем.Food зона. За еду будут отвечать партнеры конференции, которые откроют точки питания с блюдами на любой вкус.Добраться из Самары до плошадки мероприятия можно будет на бесплатных автобусах, сообщает облправительство.