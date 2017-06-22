В Самарской области пройдет молодежная выставка «Технопарк-2017»

Она состоится в субботу, 24 июня, на площади Ленина в Новокуйбышевске.



По данным областного правительства, с 13:00 будет организована выставка спецтехники ДОСААФ, управления ГО и ЧС, МЧС, службы спасения (на улице 50-летия НПЗ), а также мотоциклов и байкерских аксессуаров на площади у МК «Русь».



В 14:00 на площади Ленина состоится торжественное открытие выставки «Технопарк- 2017». Запланирован парад участников, выступление почетных гостей и мотошоу. В это же время начнет свою работу выставка молодых ученых на улице Коммунистической.



В 17:00 на площади Ленина начнутся показательные выступления клубов технического творчества, а на главной сцене у МК «Русь» выберут Миссис и Мистера Технопарк.



Завершится праздничная программа выступлением группы LOUNA и салютом в 22:20.



В этот же день, 24 июня, с 9:00 до 21:00 на центральной площади Ленина будут проходить заключительные этапы Открытого чемпионата России по дрифту DRIFT THAT и чемпионата России по автозвуку от команды BASSZONE.