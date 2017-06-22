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В Самарской области пройдет молодежная выставка «Технопарк-2017»

Она состоится в субботу, 24 июня, на площади Ленина в Новокуйбышевске.

По данным областного правительства, с 13:00 будет организована выставка спецтехники ДОСААФ, управления ГО и ЧС, МЧС, службы спасения (на улице 50-летия НПЗ), а также мотоциклов и байкерских аксессуаров на площади у МК «Русь».

В 14:00 на площади Ленина состоится торжественное открытие выставки «Технопарк- 2017». Запланирован парад участников, выступление почетных гостей и мотошоу. В это же время начнет свою работу выставка молодых ученых на улице Коммунистической.

В 17:00 на площади Ленина начнутся показательные выступления клубов технического творчества, а на главной сцене у МК «Русь» выберут Миссис и Мистера Технопарк.

Завершится праздничная программа выступлением группы LOUNA и салютом в 22:20.

В этот же день, 24 июня, с 9:00 до 21:00 на центральной площади Ленина будут проходить заключительные этапы Открытого чемпионата России по дрифту DRIFT THAT и чемпионата России по автозвуку от команды BASSZONE. 
Дата: 22 июня 2017 , 19:35
151
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: vk.com/album-28408548_137982631
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