В Самарской области пройдет молодежная выставка «Технопарк-2017»
Она состоится в субботу, 24 июня, на площади Ленина в Новокуйбышевске.
По данным областного правительства, с 13:00 будет организована выставка спецтехники ДОСААФ, управления ГО и ЧС, МЧС, службы спасения (на улице 50-летия НПЗ), а также мотоциклов и байкерских аксессуаров на площади у МК «Русь».
В 14:00 на площади Ленина состоится торжественное открытие выставки «Технопарк- 2017». Запланирован парад участников, выступление почетных гостей и мотошоу. В это же время начнет свою работу выставка молодых ученых на улице Коммунистической.
В 17:00 на площади Ленина начнутся показательные выступления клубов технического творчества, а на главной сцене у МК «Русь» выберут Миссис и Мистера Технопарк.
Завершится праздничная программа выступлением группы LOUNA и салютом в 22:20.
В этот же день, 24 июня, с 9:00 до 21:00 на центральной площади Ленина будут проходить заключительные этапы Открытого чемпионата России по дрифту DRIFT THAT и чемпионата России по автозвуку от команды BASSZONE.
По данным областного правительства, с 13:00 будет организована выставка спецтехники ДОСААФ, управления ГО и ЧС, МЧС, службы спасения (на улице 50-летия НПЗ), а также мотоциклов и байкерских аксессуаров на площади у МК «Русь».
В 14:00 на площади Ленина состоится торжественное открытие выставки «Технопарк- 2017». Запланирован парад участников, выступление почетных гостей и мотошоу. В это же время начнет свою работу выставка молодых ученых на улице Коммунистической.
В 17:00 на площади Ленина начнутся показательные выступления клубов технического творчества, а на главной сцене у МК «Русь» выберут Миссис и Мистера Технопарк.
Завершится праздничная программа выступлением группы LOUNA и салютом в 22:20.
В этот же день, 24 июня, с 9:00 до 21:00 на центральной площади Ленина будут проходить заключительные этапы Открытого чемпионата России по дрифту DRIFT THAT и чемпионата России по автозвуку от команды BASSZONE.
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