В Самарской области пройдет фестиваль «Жигулевское море»

В программе мероприятия запланированы регата крейсерских яхт, гонки на швертботах, соревнования по винд- и кайтсерфингу. Состоится выставка яхт и катеров. Гости фестиваля смогут принять участие и в мастер-классах для начинающих яхтсменов, поуправлять гидроциклом, прокатиться на ватрушке, банане, катамаране и самой настоящей ладье.Профессионалы научат всех желающих вязать морские узлы и ходить под парусом. Также в программе фестиваля предусмотрены мастер-классы по копчению волжского судака и варке «доброго» варенья. Для детей организаторы приготовили различные конкурсы и запуск воздушных змеев.Фестиваль пройдет с 15 по 16 июля на территории яхтенного порта «Дружба» (Тольятти, Комсомольское шоссе, 36). Официальное открытие - 15 июля в 11:00.Вход свободный, 0+.