В Самарской области пройдет этно-исторический фестиваль

Он будет посвящен битве Тимура и Тохтамыша.



Как сообщает облправительство, 18 июня с 11:00 до 19:00 в Красноярском районе Самарской области, рядом с селом Старый Буян, состоится масштабный этно-исторический фестиваль.



Мероприятие пройдет в памятном месте, где 18 июня 1391 года произошло одно из крупнейших сражений средневековья – битва двух великих полководцев – Тимура и Тохтамыша. Эта трехдневная битва четырехсоттысячной армии решила судьбу Руси, нанеся смертельный удар по Золотой Орде и избавив наших предков от бремени трехсотлетнего ига.



В программе фестиваля запланированы ярмарка ремесленников, мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, лозоплетению, войлоковалянию и изготовлению гуслей.



Кроме того, на фестивале пройдут конкурсы по стрельбе из лука и арбалета, катание на лошадях, пони, воздушном шаре.



Будет работать и музейный шатер, где расположатся информационные стенды, покажут предметы быта того времени, репродукции картин подходящей тематики.



Также пройдут показательные выступления на шпагах и брёвнах, фаер-шоу. Изюминкой фестиваля станут военно-исторические игры, состязания «Форт Буян».



Вход свободный, 0+.

