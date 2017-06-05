В Самарской области пройдет этно-исторический фестиваль
Он будет посвящен битве Тимура и Тохтамыша.
Как сообщает облправительство, 18 июня с 11:00 до 19:00 в Красноярском районе Самарской области, рядом с селом Старый Буян, состоится масштабный этно-исторический фестиваль.
Мероприятие пройдет в памятном месте, где 18 июня 1391 года произошло одно из крупнейших сражений средневековья – битва двух великих полководцев – Тимура и Тохтамыша. Эта трехдневная битва четырехсоттысячной армии решила судьбу Руси, нанеся смертельный удар по Золотой Орде и избавив наших предков от бремени трехсотлетнего ига.
В программе фестиваля запланированы ярмарка ремесленников, мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, лозоплетению, войлоковалянию и изготовлению гуслей.
Кроме того, на фестивале пройдут конкурсы по стрельбе из лука и арбалета, катание на лошадях, пони, воздушном шаре.
Будет работать и музейный шатер, где расположатся информационные стенды, покажут предметы быта того времени, репродукции картин подходящей тематики.
Также пройдут показательные выступления на шпагах и брёвнах, фаер-шоу. Изюминкой фестиваля станут военно-исторические игры, состязания «Форт Буян».
Вход свободный, 0+.
Как сообщает облправительство, 18 июня с 11:00 до 19:00 в Красноярском районе Самарской области, рядом с селом Старый Буян, состоится масштабный этно-исторический фестиваль.
Мероприятие пройдет в памятном месте, где 18 июня 1391 года произошло одно из крупнейших сражений средневековья – битва двух великих полководцев – Тимура и Тохтамыша. Эта трехдневная битва четырехсоттысячной армии решила судьбу Руси, нанеся смертельный удар по Золотой Орде и избавив наших предков от бремени трехсотлетнего ига.
В программе фестиваля запланированы ярмарка ремесленников, мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, лозоплетению, войлоковалянию и изготовлению гуслей.
Кроме того, на фестивале пройдут конкурсы по стрельбе из лука и арбалета, катание на лошадях, пони, воздушном шаре.
Будет работать и музейный шатер, где расположатся информационные стенды, покажут предметы быта того времени, репродукции картин подходящей тематики.
Также пройдут показательные выступления на шпагах и брёвнах, фаер-шоу. Изюминкой фестиваля станут военно-исторические игры, состязания «Форт Буян».
Вход свободный, 0+.
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