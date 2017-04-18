В Самарской области произошел крупный пожар. Погибли два человека

В 2:20 на улице Сучкова вспыхнул частный дом. Строение горело на общей площади 100 квадратных метров. С огнем боролись 11 пожарных, было задействовано 4 единицы техники. Пламя потушили в 3:05.Как уточнили sgpress.ru в региональном ГУ МЧС, в пожаре погибли двое пожилых людей – 76-летний мужчина и 75-летняя женщина.