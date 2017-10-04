В Самарской области проходят учения спецназа

Как сообщает пресс-служба ЦВО, спецназовцам, по легенде, предстоит обнаружить базы незаконных вооруженных формирований, где проходят тренировки боевиков, и навести на них огонь артиллерии. При этом в ходе перемещения по незнакомой местности спецназовцев ждут внезапные засады и налеты условного противника.Отметим, что аналогичные учения, которые продлятся до пятницы, 6 октября, проходят и в Оренбургской области.