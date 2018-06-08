В Самарской области проходит форум социальных инноваций
В нем принимают участие 1300 человек.
В пятницу, 8 июня, на двух площадках - в Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и в Самаре в Белом доме начал работу форум социальных инноваций с участием работников социальной отрасли Самарской области. Он проходит в День социального работника.
Участие в нем принимают 1300 человек. На форуме в режиме видеоконференцсвязи работают пять секций по актуальным направлениям социальной отрасли. Четыре из них - в Тольятти, одна – в Самаре.
«Ключевые люди» (секция № 1) – о демографической политике в России, о защите прав ребенка и постинтернатном сопровождении детей-сирот, о социальном портрете замещающего родителя. Участники изучат предложения в региональный план «Десятилетие детства» от воспитанников центра помощи детям-сиротам «Единство».
«Доступ есть!» (секция № 2) – обсуждение современных подходов к информационному обеспечению незрячих, проблем социализации молодежи с ментальными нарушениями, об эффективности реабилитационного процесса с помощью ранней диагностики.
«Третий возраст - New look» (секция №3) – О бригадном методе обслуживания пожилых граждан на дому (сиделки), о социально-медицинских инновациях ухода за пожилыми с болезнью Альцгеймера, о современных арт-технологиях в работе с пожилыми, выработка стратегии в интересах пожилых граждан и системе долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами.
«Горящие сердца» (секция №4) - о развитии добровольческого движения, молодёжного и «серебряного» волонтерства.
«Технологии будущего» (секция №5) – о развитии и внедрении информационных технологий во все сферы социальной деятельности.
В пятницу, 8 июня, на двух площадках - в Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и в Самаре в Белом доме начал работу форум социальных инноваций с участием работников социальной отрасли Самарской области. Он проходит в День социального работника.
Участие в нем принимают 1300 человек. На форуме в режиме видеоконференцсвязи работают пять секций по актуальным направлениям социальной отрасли. Четыре из них - в Тольятти, одна – в Самаре.
«Ключевые люди» (секция № 1) – о демографической политике в России, о защите прав ребенка и постинтернатном сопровождении детей-сирот, о социальном портрете замещающего родителя. Участники изучат предложения в региональный план «Десятилетие детства» от воспитанников центра помощи детям-сиротам «Единство».
«Доступ есть!» (секция № 2) – обсуждение современных подходов к информационному обеспечению незрячих, проблем социализации молодежи с ментальными нарушениями, об эффективности реабилитационного процесса с помощью ранней диагностики.
«Третий возраст - New look» (секция №3) – О бригадном методе обслуживания пожилых граждан на дому (сиделки), о социально-медицинских инновациях ухода за пожилыми с болезнью Альцгеймера, о современных арт-технологиях в работе с пожилыми, выработка стратегии в интересах пожилых граждан и системе долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами.
«Горящие сердца» (секция №4) - о развитии добровольческого движения, молодёжного и «серебряного» волонтерства.
«Технологии будущего» (секция №5) – о развитии и внедрении информационных технологий во все сферы социальной деятельности.
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