В Самарской области проходит форум социальных инноваций

В пятницу, 8 июня, на двух площадках - в Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и в Самаре в Белом доме начал работу форум социальных инноваций с участием работников социальной отрасли Самарской области. Он проходит в День социального работника.Участие в нем принимают 1300 человек. На форуме в режиме видеоконференцсвязи работают пять секций по актуальным направлениям социальной отрасли. Четыре из них - в Тольятти, одна – в Самаре.«Ключевые люди» (секция № 1) – о демографической политике в России, о защите прав ребенка и постинтернатном сопровождении детей-сирот, о социальном портрете замещающего родителя. Участники изучат предложения в региональный план «Десятилетие детства» от воспитанников центра помощи детям-сиротам «Единство».«Доступ есть!» (секция № 2) – обсуждение современных подходов к информационному обеспечению незрячих, проблем социализации молодежи с ментальными нарушениями, об эффективности реабилитационного процесса с помощью ранней диагностики.«Третий возраст - New look» (секция №3) – О бригадном методе обслуживания пожилых граждан на дому (сиделки), о социально-медицинских инновациях ухода за пожилыми с болезнью Альцгеймера, о современных арт-технологиях в работе с пожилыми, выработка стратегии в интересах пожилых граждан и системе долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами.«Горящие сердца» (секция №4) - о развитии добровольческого движения, молодёжного и «серебряного» волонтерства.«Технологии будущего» (секция №5) – о развитии и внедрении информационных технологий во все сферы социальной деятельности.