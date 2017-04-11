В Самарской области продлен карантин из-за вспышки африканской чумы свиней

После официального подтверждения наличия вируса были изъяты 530 свиней, которых утилизировали. Их туши сожгли на специально оборудованном полигоне. Одновременно с этим утилизировали остатки корма, подстилки, кормушки, деревянные полы.Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области, несмотря на принятые меры, стало известно, что в километре восточнее села Владимировка в овраге вдоль дороги Владимировка - Приволжье местными жителями были обнаружены две погибшие свиньи в возрасте 4 - 5 месяцев. Результаты проведенных исследований в ветеринарной лаборатории показали, что животные погибли от африканской чумы свиней. Найденные трупы животных были сожжены. В связи с данной ситуацией было решено продлить карантин еще на 30 дней.