В Самарской области приостановлена выдача новогодних сладких подарков для детей

Как сообщила исполняющая обязанности заместителя главы города Светлана Кондратьева, поскольку некорректная дата была нанесена на информационные вкладыши внутри подарочной упаковки, выявить ошибку подрядчика было нельзя.По сообщению пресс-службы облаправительства, экспертиза показала, что подарки были произведены в конце ноября - начале декабря 2017 года. Реальный срок их годности истекает в середине февраля 2018 года. Соответствующая информация размещена на коробках, из которых производилась фасовка подарков в праздничную упаковку. В то же время на вкладышах внутри праздничных коробок была указана другая дата - 15 февраля 2017 года, что явилось следствием технической ошибки.- На текущий момент установлено, что информация о дате изготовления, указанная на листе – вкладыше, помещенном непосредственно в подарок, является ошибочной и недостоверной. Согласно информации производителей кондитерских изделий, размещенной на маркировке транспортной упаковки кондитерских изделий, входящих в подарок, дата их изготовления – ноябрь 2017 года, конечный срок реализации – февраль 2018 года, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.В настоящее время надзорным ведомством выдано предписание об изъятии товара с неверной маркировкой из оборота. К лицам, допустившим нарушения требований технического регламента таможенного союза, будут приняты меры административного наказания.На данный момент комиссия продолжает отслеживать ситуацию. До выяснения всех обстоятельств выдача подарков прекращена по всей области.