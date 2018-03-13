В Самарской области при пожаре в частном доме погибли два брата

По данным СУ СК по Самарской области, загорелся частный дом на улице Транспортной. После тушения пламени обнаружили тела двоих братьев. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.Следователи начали доследственную проверку, назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования.