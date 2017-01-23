В Самарской области при пожаре погибла 35-летняя женщина

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, горела частная баня на площади 15 кв.м. С огнем боролись 9 человек и 3 спецмашины. Возгорание было ликвидировано в 19:03. При пожаре погибла 35-летняя женщина.