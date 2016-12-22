В Самарской области при пожаре погиб мужчина

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, горел вагончик на площади 10 м кв. С огнем боролись 8 пожарных и две спецмашины. Возгорание было ликвидировано в 10:56. Во время проведения работ по ликвидации пожара был обнаружен погибший мужчина, личность которого устанавливается.Днем этого же дня, в 15:15, поступило сообщение о возгорании частного дома в Кинеле на улице Пушкина. Площадь пожара составила 16 кв.м. С огнем боролись 15 человек личного состава и 4 спецмашины. Возгорание было ликвидировано спустя час, в 16:15. Был спасен 40-летний мужчина.