В Самарской области предлагают узаконить блокираторы для грузовиков

По данным Госавтоинспекции Самарской области, за 12 месяцев 2016 года было выявлено более 7300 административных правонарушений со стороны водителей тяжеловесного транспорта, которые предполагают арест крупногабаритных автомобилей и транспортировку их на спецстоянки. Проблема в том, что в Самарской области эвакуаторов для перевозки грузовых автомобилей не так много, поэтому задержание проводится с помощью блокирующих устройств. В настоящее время на территории Самарской области имеется порядка 60 блокирующих устройств, которые принадлежат юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги по эвакуации.

Сегодня нормативными правовыми актами РФ не предусмотрен порядок применения блокирующих устройств, что на практике приводит к трудностям по их применению. Также остаются неразрешенными следующие вопросы: кто должен применять блокирующее устройство, находящееся на балансе юридического лица; кто несет ответственность за хранение задержанного транспортного средства. Кроме того, отсутствует механизм контроля за применением блокирующих устройств, а также за прекращением меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в рассматриваемом случае.

ГИБДД предлагает установить в Самарской области порядок применения блокирующих устройств и направить данные предложения на федеральный уровень.