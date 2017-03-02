В Самарской области появилось первое официальное коллекторское агентство

Как сообщает пресс-служба Самарского управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП), это ООО «Легал Коллекшн». По результатам рассмотрения предоставленных компанией документов ведомство установило, что названная компания отвечает требованиям, установленным Федеральным законом, который регулирует деятельность подобных структур."На основании этого региональным Управлением Федеральной службы судебных приставов коллекторскому агентству было выдано свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. - В случае нарушения коллекторами установленных законом требований, у физического лица есть право обратиться в службу судебных приставов с жалобой. Недобросовестные коллекторы будут привлекаться к административной ответственности".В ведомстве также напоминают, что о нарушении закона со стороны коллекторов можете сообщить в УФССП России по Самарской области в отдел по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей. Он располагается по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, т. 8 (846) 266-38-68.