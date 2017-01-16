В Самарской области повысились цены на овощи, фрукты и бензин

Сообщается, что повысились цены на сливочное масло, картофель, свежие овощи и фрукты (яблоки, бананы, мандарины, виноград). Сахар и апельсины продолжили дешеветь.Повышение цен на дизельное топливо (0,1 – 1,5 руб./л) отмечено в 28 муниципальных образованиях области, на бензин АИ-92 и АИ-95 (0,1 – 0,8 руб./л) – в 22.Интервалы средних розничных цен на топливо на региональных АЗС составили: на бензин марки АИ-92 – 34,2 – 34,9 руб. за литр; АИ-95 – 37,4 – 38,0 руб. за литр; на дизельное топливо – 35,5 – 37,1 руб. за литр.