В Самарской области повышается вероятность пожаров в лесах

По данным Приволжского УГМС, со вторника, 8 мая, класс пожароопасности в регионе повысится до четвертого. В среду, 9 мая, температура поднимется до +25 градусов.С 16 апреля в области начал действовать особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ. Под запретом также использование мангалов в лесах и на прилегающих территориях, а также земельных участках, примыкающих к землям сельхозназначения.