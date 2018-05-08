В Самарской области повышается вероятность пожаров в лесах
В предстоящие дни в регионе будет теплая и солнечная погода.
По данным Приволжского УГМС, со вторника, 8 мая, класс пожароопасности в регионе повысится до четвертого. В среду, 9 мая, температура поднимется до +25 градусов.
С 16 апреля в области начал действовать особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ. Под запретом также использование мангалов в лесах и на прилегающих территориях, а также земельных участках, примыкающих к землям сельхозназначения.
По данным Приволжского УГМС, со вторника, 8 мая, класс пожароопасности в регионе повысится до четвертого. В среду, 9 мая, температура поднимется до +25 градусов.
С 16 апреля в области начал действовать особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ. Под запретом также использование мангалов в лесах и на прилегающих территориях, а также земельных участках, примыкающих к землям сельхозназначения.
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