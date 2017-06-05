В Самарской области потеплеет до 20 градусов

В начале недели с распространением поля повышенного атмосферного давления осадки постепенно прекратятся, а температурный фон начнет повышаться.



Как сообщает Приволжское УГМС, во вторник, 6 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Воздух прогреется до +17, +22 градусов. В среду, 7 июня, местами также пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит - +16, +21 градус.