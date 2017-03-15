В Самарской области полицейские устроили погоню за нарушителем со стрельбой
Сообщение о том, что водитель «двенадцатой», некоторое время назад отдыхавший с приятелями в кафе недалеко от Чапаевска, пьян, поступило в дежурную часть Чапаевска от обеспокоенного очевидца.
Через некоторое время сотрудники Госавотинспекции обнаружили автомобиль, схожий по приметам, и попытались его остановить. Однако водитель проигнорировал требования полицейских и, прибавив скорость, поехал дальше, после чего инспекторы ГИБДД организовали погоню. При этом водитель «двенадцатой» нарушал Правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации на дороге.
Полицейские произвели шесть предупредительных выстрелов вверх, однако мужчина продолжил движение, не останавливаясь. В итоге авто правонарушителя врезалось в препятствие, водитель выбежал из машины и скрылся с места происшествия. Находящиеся в салоне авто пассажиры были задержаны и доставлены в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.
В ходе проверки было установлено, что водителем и хозяином автомобиля является 26-летний безработный житель поселка Чапаевский. С 2011 года мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Поначалу нарушитель отрицал свою вину, однако под тяжестью собранных улик признался в содеянном.
В отношении злоумышленника было составлено 5 административных протоколов. Кроме того, собранные в отношении мужчины административные материалы факту невыполнения обязанностей в связи с ДТП были переданы в Мировой суд для принятия решения. Сообщается, что нарушителю грозит наказание в виде лишения прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали произошедшего.
Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области
Через некоторое время сотрудники Госавотинспекции обнаружили автомобиль, схожий по приметам, и попытались его остановить. Однако водитель проигнорировал требования полицейских и, прибавив скорость, поехал дальше, после чего инспекторы ГИБДД организовали погоню. При этом водитель «двенадцатой» нарушал Правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации на дороге.
Полицейские произвели шесть предупредительных выстрелов вверх, однако мужчина продолжил движение, не останавливаясь. В итоге авто правонарушителя врезалось в препятствие, водитель выбежал из машины и скрылся с места происшествия. Находящиеся в салоне авто пассажиры были задержаны и доставлены в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.
В ходе проверки было установлено, что водителем и хозяином автомобиля является 26-летний безработный житель поселка Чапаевский. С 2011 года мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Поначалу нарушитель отрицал свою вину, однако под тяжестью собранных улик признался в содеянном.
В отношении злоумышленника было составлено 5 административных протоколов. Кроме того, собранные в отношении мужчины административные материалы факту невыполнения обязанностей в связи с ДТП были переданы в Мировой суд для принятия решения. Сообщается, что нарушителю грозит наказание в виде лишения прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали произошедшего.
Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области
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