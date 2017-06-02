В Самарской области полицейские конфисковали свыше 2,5 км рыболовных сетей
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, нарушения были выявлены в районе села Винновка Ставропольского района в ходе рейда.
В результате сотрудники правоохранительных органов изъяли более 2,5 км рыболовных сетей и свыше 100 орудий для ловли рыбы, а на браконьеров были составлены административные протоколы.
В результате сотрудники правоохранительных органов изъяли более 2,5 км рыболовных сетей и свыше 100 орудий для ловли рыбы, а на браконьеров были составлены административные протоколы.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
1 июня 2017
2070
1 июня 2017
216
2 июня 2017 , 12:47
47
Сбербанк снижает процентные ставки по ипотеке и увеличивает скидку за электронную регистрацию сделки
С 1 июня 2017 года Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек,...
2 июня 2017 , 11:36
112
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, нарушения были выявлены в районе села...
2 июня 2017 , 11:35
307
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
2 июня 2017 , 10:23
109
В 2016 году Самарская губернская дума закрепила за региональным министерством строительства...
2 июня 2017 , 10:18
138
На территории Самарского региона созданы 10 автономных некоммерческих организаций (НКО), которые...
2 июня 2017 , 10:12
196
Департамент градостроительства Самары предоставил компании ООО «Сити-Строй»...
2 июня 2017 , 09:35
128
На этой неделе администрации внутригородских районов Самары провели рейды по дворовым...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
25 мая 2017
6777
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
4662
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
9 мая 2017
4468
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
10 мая 2017
3263
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
15 мая 2017
1164
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
19 мая 2017
870
1
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
19 мая 2017
789
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
19 мая 2017
709
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...