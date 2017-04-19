В Самарской области полицейские изъяли более 142 000 пачек контрафактных сигарет
Данные табачные изделия на сумму 14 281 000 рублей были изъяты в Самарской области за 2016 год и начало 2017-го. По данным фактам возбуждено 4 уголовных дела в отношении четырех жителей Самары, Тольятти и Жигулевска.
В частности, как сообщают в ГУ МВД России по Самарской области, в феврале этого года полицейские возбудили уголовное дело по факту изготовления и сбыта поддельных акцизных марок в отношении 34-летнего жителя Жигулевска. При осмотре принадлежащих ему гаражей сотрудники полиции изъяли более 126 400 пачек табачной продукции, имеющей признаки подделки. Общая сумма товара составила более 10 миллионов рублей.
Мужчине грозит штраф в сумме от 300 до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.
В частности, как сообщают в ГУ МВД России по Самарской области, в феврале этого года полицейские возбудили уголовное дело по факту изготовления и сбыта поддельных акцизных марок в отношении 34-летнего жителя Жигулевска. При осмотре принадлежащих ему гаражей сотрудники полиции изъяли более 126 400 пачек табачной продукции, имеющей признаки подделки. Общая сумма товара составила более 10 миллионов рублей.
Мужчине грозит штраф в сумме от 300 до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.
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