В Самарской области пойманы браконьеры, незаконно выловившие 32 налима

Как сообщает пресс-служба Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте, при задержании у мужчин были обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова «метла», а также 32 налима. В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Общий ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценивается в 8 тысяч рублей. Кроме того, продолжается проверка по 6 аналогичным фактам, связанным с незаконным выловом рыбы.